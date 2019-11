Bogatynia. Czech miał przy sobie karabin maszynowy i narkotyki. Został aresztowany

Policjanci z Bogatyni na Dolnym Śląsku zatrzymali 32-letniego obywatela Czech. Mężczyzna miał przy sobie niemal 40 działek metamfetaminy, biżuterię oraz broń palną i amunicję, na którą nie miał wymaganego pozwolenia. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Bogatyni podczas nocnej służby zauważyli samochód poruszający się w kompleksie leśnym. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego do kontroli drogowej.

- Jak się okazało, był to 32-letni obywatel Czech. W czasie kontroli policjanci zabezpieczyli przy kierowcy woreczki foliowe z zawartością krystalicznej substancji oraz wyroby jubilerskie. Po badaniach okazało się, że było to niemal 40 działek handlowych metamfetaminy - poinformowała asp. szt. Monika KaletaKaleta z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu.