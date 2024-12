Bodnar zaskoczony słowami Wrzosek. "Uważam, że są pewne zasady"

O te słowa został zapytany w Polsat News obecny minister Adam Bodnar. - Przyjąłem to z pewnym zaskoczeniem , tym bardziej, że pani prokurator Ewa Wrzosek jeszcze miesiąc temu zdecydowała się na przyjęcie propozycji przyjścia na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości - powiedział.

- Być może jestem staroświecki, ale uważam, że są takie zasady w relacjach służbowych, jak lojalność. A lojalność dla mnie oznacza, że jeśli ma się do mnie zastrzeżenia, to się je komunikuje najpierw szefowi - stwierdził Bodnar. Zaznaczył, że nie rozmawiał o tej sprawie z Wrzosek.

Pod koniec ubiegłego roku Wrzosek została powołana przez Adama Bodnara do Krajowej Rady Prokuratorów. W połowie września tego roku złożyła wniosek do prokuratora generalnego, w którym wyraziła chęć odejścia z prokuratury. Następnie w październiku, po spotkaniu z Bodnarem - który przekonywał ją, by wycofała rezygnację - poinformowała, że została oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Została radcą ministra sprawiedliwości do spraw warunków służby prokuratorskiej.