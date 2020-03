Bodnar: w tych warunkach nie można zorganizować wyborów prezydenckich

- Po drugie mam wrażenie, że one nie służą temu, aby poszerzyć prawa wyborcze, tylko zdobyć dodatkowy argument: "zobaczcie, wybory prezydenckie mogą się odbyć, nie ma kłopotu, jak ktoś chce to my mu taką możliwość stworzymy". – dodał.

- Już w ostatni wtorek wysłałem kompleksową opinię do PKW, wskazującą na to, że w tych warunkach po prostu nie można zorganizować wyborów. Zmuszamy ludzi do poświęcenia, do przedkładania uczestnictwa w wyborach nad własne zdrowie. Nie może być tak, że jeżeli mamy do czynienia ze świętem demokracji, jakim jest akt głosowania, że niszczymy to święto poprzez zmuszanie ludzi do czynów wręcz heroicznych – tłumaczył rzecznik.