Czarne chmury nad kolejnym politykiem PiS. Bodnar podał nazwisko

Do Sejmu i do Parlamentu Europejskiego będą kierowane kolejne wnioski o uchylenie immunitetów, zapowiedział to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. - Skieruję taki wniosek wobec pana posła Michała Dworczyka. Wniosek będzie związany z manipulacją jego skrzynką mailową - wyjaśnił Bodnar.