Bodnar o śledztwach ws. katastrofy smoleńskiej. Wyjawia szczegóły

- Pan poseł Macierewicz mówił z tej mównicy, że nie zgubiono żadnych dowodów. Tak się składa, że ja mam pana pismo skierowane do prokuratora generalnego, "w którym jest informacja m.in., że zostało przesłane pismo do przedstawiciela NIAR-u, który w odpowiedzi na moje pismo stwierdził, że żadnych części nie posiada"- stwierdził Tomczak, zszedł z mównicy i podszedł do Macierewicza. - Chciałem panu Macierewiczowi to pismo pokazać, żeby się nie wypierał - stwierdził wiceminister, gdy wrócił na mównicę i przypomniał, że pismo to dotyczyło zagubienia przez komisję Macierewicza części samolotu Tu-154, o numerze bocznym 101, który rozbił się w Smoleńsku.