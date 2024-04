Katastrofa smoleńska. Gigantyczne koszty śledztwa, nagrody i awanse dla śledczych

Zarobki prokuratorów smoleńskich rosły także dzięki dodatkowi mieszkaniowemu. To co miesiąc ok. 3 tys. zł, od których śledczy nie musieli odprowadzać podatku. Część z nich miała ten dodatek pobierać, mimo iż nie byli na delegacji, a byli powołani na stałe do PK. Ich dodatki mieszkaniowe w latach 2016-18 wyniosły od 20 970 zł do 78 029 zł.