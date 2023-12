Bochenek odgraża się politykom PO. "Żadna władza nie trwa wiecznie"

- Tusk i jego ekipa wiedzą, że nie mają mandatu do zmian w mediach, bo gdyby mieli, zrobiliby to w drodze ustawy, zgodnie z zasadami demokratycznymi, a nie gangsterskimi - oświadczył Bochenek. Zaznaczył, że niezależnie od tego, jak ostatecznie zakończy się ta sytuacja, wszyscy, którzy dokonują teraz zmian w TVP muszą liczyć się z tym, że w przyszłości mogą odpowiadać za to prawnie. - Będziemy to z całą konsekwencją egzekwować - zapowiedział rzecznik PiS.