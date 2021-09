Błyskawiczna reakcja wiceministra na nagranie z Donaldem Tuskiem. Nawet się nie zawahał

- Jarosław Kaczyński swoją nieodpowiedzialną i niemądrą polityką wyrządza Polsce i Polakom dramatyczne szkody - oznajmił szef PO Donald Tusk w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. To reakcja na decyzję Komisji Europejskiej, która wstrzymuje wypłatę 57 mld euro w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Co na to wiceminister sprawiedliwości Michał Woś? - Targowica - jednym zdaniem. To, co mówi Donald Tusk, jest jakąś aberracją - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Donald Tusk mówi o tym, że chce federacji europejskiej. To jest wprost dążenie federalistów europejskich do tego, by UE zyskiwała kolejne kompetencje i wykorzystywała swoje narzędzia wbrew traktatom europejskim, czyli wbrew prawu, stosując wyłącznie kryteria polityczne, chociażby przy KPO - kontynuował Woś. - Nie ma żadnych kryteriów w dokumentach prawnych co do możliwości takiego działania ze strony UE. To jest szantaż polityczny, a Donald Tusk, będąc w tym środowisku, wcale nie dziwi, że mówi jednym chórem. Nie jest to, niestety, chór śpiewający po polsku - stwierdził wiceminister.