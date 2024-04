Bliskowschodnie katastrofy Bidena. Prezydent USA stoi pod ścianą

To Teheran miał zrozumieć, że Stany Zjednoczone wciąż mają narzędzia oraz niezbędną wolę, by interweniować na Bliskim Wschodzie. Przez dłuższy czas wydawało się, że przynajmniej to najmniej pożądane zadanie – zarządzania narastającym chaosem – administracji Bidena się powiedzie. Iran trzymał się z dala.