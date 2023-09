Blisko milion złotych w dwa lata. Tak zarabia prezes NFZ

Komisja Finansów Publicznych i Komisja Zdrowia głosami posłów PiS pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu finansowego Funduszu w 2022 roku. Sytuację w służbie zdrowia chwalił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekonywał m.in., że kolejki do specjalistów wcale nie rosną, a wręcz maleją, podając jako przykład skrócenie czasu oczekiwania pacjentów do kardiologa na Mazowszu z kilku miesięcy do 2-2,5 tygodnia. - Demonizowanie kolejek do specjalistów jest naprawdę nie na miejscu - stwierdził.