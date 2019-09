Błażej Spychalski odpowiada na krytykę Emmanuela Macrona. "Nie potrzebujemy pouczania"

Emmanuel Macron stwierdził, że "Polska wszystko blokuje", jeśli chodzi o politykę klimatyczną. - Czasy, gdy Polska była pouczana przez inne kraje, są już dawno za naszym państwem - ocenił Błażej Spcyhalski, rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy.

Emmanuel Macron na pokładzie samolotu do Nowego Jorku mówił o neutralności klimatycznej do 2050 r. - Prawda jest taka, że wszystko blokuje Polska. (…) Niech młodzi ludzie protestujący w Europie pojadą manifestować do Polski i pomogą mi przekonać tych, których ja nie mogę - stwierdził prezydent Francji cytowany przez "Le Parisien".

- Prosiłbym pana prezydenta Macrona, by skupił się bardziej na problemach swojej polityki wewnętrznej, a mniej interesował się tym, co dzieje się w Polsce. Nie potrzebujemy pouczania ze strony francuskiego prezydenta - powiedział Błażej Spychalski na antenie Polskiego Radia.

Wypowiedź Macrona skomentował już wcześniej Andrzej Duda. Według prezydenta Polski, trudno się w słowach prezydenta Francji dopatrywać "uczciwych zamiarów". - To jest coś, co powszechnie w polityce międzynarodowej jest odbierane jako nieuczciwe, czy wręcz bezczelne - dodał.

Donald Trump w Polsce jeszcze w tym roku? ##

Andrzej Duda był w Nowym Jorku, gdzie przyleciał na 74. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Doszło do spotkania z Donaldem Trumpem, gdzie poruszono kwestię zniesienia wiz dla Polaków, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych. - Właściwie wszystko jest zakończone. Za parę miesięcy uda nam się doprowadzić to do końca, jeśli dane się potwierdzą - mówił Trump.