Błażej Kmieciak: za kilka dni ruszają prace komisji ds. pedofilii

Błażej Kmieciak poinformował, że na dniach ruszają działania Urzędu Państwowej Komisji do spraw pedofilii. W najbliższym czasie mają zostać podane dokładne szczegóły związane z jego pracą oraz formą i możliwością skierowania spraw do urzędu. - To będzie miejsce, gdzie osoby poszkodowane będą mogły trafiać i uzyskać pomoc - zapewnia na antenie TVN24 szef komisji ds. pedofilii.