Błaszczak zasypał dziennikarza pytaniami. Krępująca wymiana zdań

Okazało się, że minister ma wiele pytań do dziennikarza. - Pan jest żołnierzem Wojska Polskiego? A dlaczego pan nie jest? Był pan na defiladzie? Widział pan defiladę? - to niektóre z nich. Gdy dziennikarzowi udało się dojść do słowa i stwierdził, że w ocenie niektórych osób Polska "się rozbroiła", Błaszczak uznał, że "kłamcy" mówią takie rzeczy.