Błaszczak oskarża koalicję, że rozzuchwaliła Brauna

- Dzisiaj jest ważny dzień, ponieważ jest expose nowego premiera. Traktujemy ten dzień bardzo poważnie. Mieliśmy do pana premiera bardzo wiele pytań, ale to co się wydarzyło spowodowało, że nastąpiła przerwa - powiedziała w Sejmie Elżbieta Witek, po wykluczeniu z obrad posła Grzegorza Brauna.