Błaszczak: obecność dowództwa V. Korpusu to gwarancja odstraszania ewentualnego agresora

Dowództwo ma odgrywać kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z polskimi siłami zbrojnymi. Jak informuje MON, to "realne zwiększenie interoperacyjności polskich i amerykańskich wojsk". Co więcej, to właśnie z Polski dowodzone będą amerykańskie siły lądowe rozmieszczone w całej Europie.