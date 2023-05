Błaszczak do dymisji? "Nie ma tyle honoru"

Najwyższa Izba Kontroli wszczęła w poniedziałek kontrolę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Powodem jest zamieszanie wokół rosyjskiej rakiety, która spadła w okolicach Bydgoszczy. Premier wyklucza dymisję ministra Mariusza Błaszczaka. - System obrony to łańcuch, który składa się z ogniw. Jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Dzisiaj tym najsłabszym ogniwem jest minister Mariusz Błaszczak i trzeba go zmienić - komentował w programie "Tłit" poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń. - Premier powinien mu to powiedzieć w cztery oczy, a minister Błaszczak powinien podać się do dymisji. Jeżeli nawet była rozmowa na zapleczu, to minister Błaszczak nie ma na tyle honoru, by stwierdzić, że bardziej szkodzi niż pomaga. Publiczne podważanie kompetencji najwyższych dowódców Wojska Polskiego nie mieści się w głowie. To uderzenie w każdego żołnierza. Myślę, że premier tego nie rozumie. Tu nie powinno być kompromisów. Pan minister Błaszczak nie ma zdolności honorowej - dodał.