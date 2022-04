Błąd w rozporządzeniu. W sklepach i galeriach handlowych wciąż obowiązują maseczki?

Ministerstwo nie komentuje

Podobnie rozporządzenie rządu interpretuje Marta Mizerska, radca prawny/associate w kancelarii Penteris. Również ona podkreśla, że regulacja dotyczy wszystkich osób znajdujących się w aptekach, jak również w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza - bez względu na to, czy sam budynek przeznaczony jest jedynie do prowadzenia działalności leczniczej, czy również do innego typu działalności lub wręcz do zamieszkania.