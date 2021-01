Black Lives Matter z nominacją do pokojowego Nobla

- Kiedy zastanowiłem się, jakie najważniejsze wydarzenia dotyczące pokoju i konfliktów miały miejsce w ostatnim roku, to od razu przyszedł mi na myśl ruch Black Lives Matter. To niezwykle ważny, globalny ruch zwalczający niesprawiedliwość rasową - mówił Petter Eide informując o nominacji do pokojowego Nobla dla BLM.