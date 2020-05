Michelle Obama na temat śmierci George’a Floyda i konieczności wykorzenienia rasizmu. "Modlę się, byśmy mieli siły"

Michelle Obama o protestach w USA

Przeciw rasistowskim postawom policji wypowiedziało się wiele gwiazd, ale nie tylko. Ostatnio głos zabrała żona byłego prezydenta, Michelle Obama. Wydała ona specjalne oświadczenie w sprawie śmierci George'a Floyda. Zwróciła w nim uwagę na to, że problem rasizmu nie dotyczy tylko dyskryminowanych mniejszości. Wezwała także wszystkich do tego, by zwalczali jakiekolwiek przejawy rasizmu. Według Michelle Obamy, wykorzenienie rasizmu jest wspólną odpowiedzialnością. Zacząć trzeba od samokontroli i słuchania tych których życie różni się od naszego. Michelle Obama uważa, że to jedyny sposób, by zapanowała sprawiedliwość, współczucie dla innych i empatia. "Modlę się, żebyśmy wszyscy mieli w sobie siłę, by włączyć się w tę misję. Tak samo jak modlę się za dusze i rodziny tych, którzy odeszli" - napisała Michelle Obama na Twitterze.