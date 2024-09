Black Hawk nagrany w akcji. Zrzucają ogromne worki na wał w Nysie

Policyjne śmigłowce Black Hawk zostały zmobilizowane do pomocy na zalanych terenach. Udostępniamy nagranie jednej z takich akcji w Nysie. Na materiale widać, jak maszyna z USA zniża się nad ziemią, by mundurowi mogli podczepić ogromy worek z piaskiem. Policyjne i wojskowe maszyny pomagają w ten sposób wzmocnić wały przeciwpowodziowe, zrzucają na nie worki z piaskiem. Black Hawki są również wykorzystywane do ewakuacji osób z zagrożonych terenów oraz wsparcia działań ratowniczych. Piloci tych maszyn działają na Opolszczyźnie, gdzie sytuacja wciąż jest trudna. Komenda Główna Policji przekazała, że jeden policyjnych Black Hawków rozpoczął ewakuacje ludzi z miejscowości Bodzanów Rudawa w województwie opolskim, a do akcji w ten region miała ruszyć kolejna załoga śmigłowca.