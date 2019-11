WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday + 1 rossmann Klaudia Zawistowska 3 min. temu Black Friday 2019. Promocje Rossmann, Hebe, Sephora i Kontigo. Co nas czeka w Czarny Piątek? Black Friday odbędzie się już w tym tygodniu. Jeżeli zastanawiasz się, co na tę okazję przygotowały najpopularniejsze drogerie? Sprawdzamy promocje na Czarny Piątek w Rossmannie, Hebe i nie tylko. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Blacka Friday 2019. Promocje na Czarny Piątek (iStock.com) Już 29 listopada na całym świecie zostanie przeprowadzona akcja Black Friday 2019. W Polsce z każdym rokiem wydarzenie to cieszy się większym zainteresowaniem. Polacy licznie odwiedzają sklepy najpopularniejszych marek. Część miłośników akcji robi zakupy online, dzięki czemu unika tłumów i kolejek. W tym roku do akcji Black Friday 2019 przystąpiły najpopularniejsze drogerie. Co przygotowały na Czarny Piątek? Rossmann, na razie nie promuje oferty stworzonej z myślą o Czarnym Piątku, jednak w najnowszej gazetce promocyjnej można znaleźć wiele markowych perfum w mocno obniżonych cenach. Produkty te reklamowane są jako idealny prezent na święta. W ofercie nie zabrakło również popularnych zestawów kosmetyków. Promocje potrwają do 30 listopada. Od 25 listopada w Hebe trwa akcja Black Weeke. W jej ramach klienci mogą liczyć na nawet 60 proc. rabatu na zapachy. Dodatkowo sieć oferuje 50 proc. zniżki na produkty marki Bielenda, Rimmel, Revlon, Pierre Rene i Feel Free. O 40 proc. taniej będzie można nabyć produkty marek Nivea, Benton, Eveline, Joanna i Yope. W obniżonych cenach będzie można kupić również wiele innych produktów. Udział w Black Friday zadeklarowała również Sephora. Drogeria słynąca z perfum oraz tzw. kolorówki oferuje w tym roku swoim klientom 30 proc. rabatu na tusze, podkłady, paletki, perfumy i wiele innych produktów. Z promocji można korzystać od 22 do 30 listopada. Do 28 listopada można korzystać z atrakcyjnych rabatów w sklepach Kontigo. Klienci mogą uzyskać m.in. 30 zł rabatu przy zakupach za 150 zł (kupon dostępny na stronie internetowej drogerii). Promocje obejmują również rabaty na wybrane produkty do makijażu i zestawy świąteczne. Black Friday 2019 na AliExpress Wielu miłośników tanich zakupów internetowych z niecierpliwością czeka na zamówienia, które złożyli 11 listopada. A teraz AliExpress startuje z kolejną akcją wyprzedażową. Tym razem klienci będą mogli kupić np. odzież damską w cenach obniżonych nawet o 80 proc. Telefony i akcesoria zostaną przecenione o maksymalnie 70 proc., a zabawki i akcesoria do domu będą tańsze o maksymalnie 60 proc. Zamawiając na AliExpress, warto jednak pamiętać, że nasza paczka ma do pokonania bardzo długą drogę, a wiele zamówień dochodzi do Polski w więcej niż 30 dni. Dlatego kupowanie prezentów świątecznych na AliExpress nie jest obecnie najlepszym pomysłem. Sklepy organizujące Black Friday 2019 Kto jeszcze zdecydował się na udział w akcji Black Friday 2019? Pełna lista sklepów dostępna jest na stronie black-friday.pl. Poniżej prezentujemy listę kilkudziesięciu wybranych sklepów: IKEA

