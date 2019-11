WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Black Friday 2019. Jak nie dać się oszukać? Black Friday 2019 już dzisiaj. Większość sklepów kusi amatorów wyprzedaży i okazji. Podczas zakupowego szaleństwa warto jednak zachować czujność i uważać na naciągaczy. Podpowiadamy, jak nie dać się oszukać. Podczas Black Friday łatwo stracić głowę (PAP/EPA, Fot: Sebastiao Moreira) Black Friday to dzień największych wyprzedaży w roku. "Święto" konsumpcji przyszło do Polski z USA. Chyba każdy z nas widział sceny szturmu na amerykańskie sklepy i wyrywanie sobie z rąk produktów z półek. W Polsce podobne widoki należą jeszcze na szczęście do rzadkości, ale klimat zakupowego szaleństwa może udzielić się każdemu z nas. Warto pamiętać o kilku zasadach, jak nie stracić głowy dla promocji. Black Friday 2019. Uwaga na mega promocje Powszechną praktyką w polskich sklepach jest podwyższanie kilka dni wcześniej cen produktów, by potem je obniżyć i w Czarny Piątek pochwalić się gigantycznymi promocjami. Dzięki temu sprzedawcy mogą nam wmówić, że dany produkt został przeceniony np. o 70 procent, podczas gdy jego "promocyjna" cena jest taka sama jak cena początkowa. Zdarza się nawet, że promocyjne ceny bywają wyższe od regularnych. Warto więc wcześniej monitorować cenę produktu, który chcemy kupić. Z pomocą przychodzą też porównywarki cenowe posiadają opcję sprawdzania historii cen. Dzięki temu można zorientować się, czy poszukiwany przez nas produkt ostatnio w zaskakujący sposób nie zdrożał. Historię ceny można sprawdzić m.in. na stronie Skąpiec.pl. Porównywarkę cen ma w swojej ofercie również Ceneo, jednak co ciekawe w 2018 r. tuż przed Black Friday internauci alarmowali, że funkcja sprawdzania ceny zniknęła z tego serwisu. Nietrudno zgadnąć, komu taka "awaria" była na rękę. Black Friday 2019. Sztuczki sprzedawców Warto być świadomym, że w dni takie jak Czarny Piątek wiele sklepów będzie starało przyciągnąć naszą uwagę i zatrzymać nas u siebie jak najdłużej. Możemy się więc spodziewać, że sprzedawcy będą mieć przygotowany dla klientów specjalny poczęstunek - przy kawie i ciasteczkach zwiększa się bowiem prawdopodobieństwo, że coś w danym sklepie kupimy. Podobnie jest z wszelkiego rodzaju próbkami. Otrzymując gratis od sprzedawcy, czujemy się zobowiązani do tego, aby w jakiś sposób się mu odwdzięczyć. Łatwiej wtedy nakłonić nas do pozostawienia w danym sklepie większej ilości gotówki niż planowaliśmy. Black Friday 2019. Uwaga na zakupy w sieci Z danych firmy PayPal wynika, że w tym okresie odnotowuje się wzrost oszustw aż o 18 proc. Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę fałszywych sklepów internetowych, które oferują towary w atrakcyjnych cenach, ale nie wysyłają ich po otrzymaniu płatności. Zawsze upewnijmy się, u kogo kupujemy i gdzie został zarejestrowany dany sklep. Należy uważać również na cyberprzestępców, próbujących wykraść dane kart płatniczych, czy podszywających się pod firmy pośredniczące w płatnościach on-line. Lepiej nie korzystać w tym czasie z nowych, nieznanych wcześniej pośredników. Black Friday 2019. Czy naprawdę tego potrzebuję? Będąc w sklepie zastanów się dwa razy, czy rzecz, którą zamierzasz kupić, naprawdę jest ci potrzebna. Jeżeli sprzedawca wyjątkowo zachęca cię do kupna, dodatkowo oferując "super rabat" i kusi, że "oferta dostępna jest tylko dzisiaj", bądź szczególnie czujny. Jest to znany zabieg socjotechniczny.