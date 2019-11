WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday Klaudia Zawistowska 29 min. temu Promocje na Black Friday 2019. Które sklepy przystąpiły do akcji i zorganizują Czarny Piątek? W ostatni piątek listopada odbędzie się Black Friday 2019. Z promocji na Czarny Piątek będzie można skorzystać również w Polsce. Lista sklepów, które przystąpiły do akcji. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday 2019 już w piątek 29 listopada (iStock.com) Black Friday, w Polsce nazywane Czarnym Piątkiem, to święto promocji i wyprzedaży. Rabaty tego dnia przekraczają nawet 80 proc. Nie ma się więc co dziwić, że z niecierpliwością wyczekują go tysiące klientów. Zwyczaj organizowania Black Friday wywodzi się z USA. Amerykanie w Black Friday rozpoczynają sezon wyprzedaży przedświątecznych. Wielkie wyprzedaże rozpoczynają się tam w ostatni piątek listopada i trwają aż do świąt. Kolejna fala promocji rozpoczyna się w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Polsce Czarny Piątek organizowany jest dopiero od kilku lat, ale z każdym rokiem cieszy się większą popularnością. Z promocji korzystają głównie mieszkańcy dużych miast, którzy odwiedzają sklepy popularnych marek w galeriach handlowych. Warto zaznaczyć, że na straconej pozycji nie stoją mieszkańcy małych miasteczek i wsi. Oni z wyprzedaży mogą skorzystać online. Internauci mogą liczyć na wyprzedaże nie tylko 29 listopada, ale również 2 grudnia. W poniedziałek odbędzie się tzw. Cyber Monday, podczas którego wysokie rabaty są przyznawane na zakupy w internecie. Black Friday 2019 – lista sklepów organizujących Czarny Piątek W Polsce Black Friday organizują tysiące sklepów. Na liście znalazły się marki odzieżowe, sklepy z kosmetykami, biżuterią, akcesoriami, a także popularne dyskonty. Ciekawie zapowiada się Czarny Piątek w sklepach sieci Biedronka, Lidl i Kaufland. Jaki sklepy zorganizują Black Friday? Poniżej lista wybranych marek. Pełen spis sklepów można znaleźć na stronie black-friday.pl. Venezia

