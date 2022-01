Biuro Borisa Johnsona przeprasza królową za imprezy dzień przed pogrzebem księcia Filipa

Biuro premiera przeprasza królową Elżbietę II

Zapytany, dlaczego to biuro przeprosiło, a nie szef rządu osobiście, rzecznik odpowiedział: - Premier powiedział, że wcześniej dokonano błędnych osądów i słuszne jest, aby ludzie przeprosili, tak jak premier zrobił to wcześniej w tym tygodniu. Nie mogę przesądzać o dochodzeniu, które - jak wiecie - trwa i prowadzone jest przez Sue Gray, ale zdajemy sobie sprawę ze znaczącego oburzenia opinii publicznej. Jest godnym ubolewania, że miało to miejsce w czasie żałoby narodowej - odparł.