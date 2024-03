Bitwa o wódkę w dyskoncie. 32-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia

Do groźnej sytuacji doszło w Lęborku w jednym z marketów. 32-letni mężczyzna złapał za trzy butelki wódki i zaczął uciekać. Próbowała go zatrzymać ochrona sklepu, złodziej jednak nie chciał się tak łatwo poddać. Doszło do bójki z wymianą ciosów i kopniaków zakończonej aresztowaniem mężczyzny.