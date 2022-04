Ta bitwa będzie kluczowa. Jest nowy raport Amerykanów

"Jeżeli wojska najeźdźcy nacierające z Iziumu (miasta w obwodzie charkowskim, zdobytego przez rosyjskie wojska 1 kwietnia - red.) opanują położony 50 kilometrów dalej na południowy wschód Słowiańsk, będą mogły próbować połączyć się z siłami walczącymi w Rubiżnem w obwodzie ługańskim lub posuwać się w kierunku Gorłówki i Doniecka" - brzmi fragment analizy badaczy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojna (Institute for the Study of War - ISW).