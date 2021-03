Bitwa o Konwencję stambulską. KO i Lewica zapowiadają sprzeciw wobec projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender"

Czy Sejm otworzy furtkę do wypowiedzenia antyprzemocowej Konwencji stambulskiej? W środę na nowo rozpocznie się dyskusja, która toczy się w polskiej polityce od lat, tym razem za sprawą skierowania do pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender". Za inicjatywą, wraz z którą na Wiejską dostarczono 150 tys. podpisów stoi Instytut Ordo Iuris oraz Chrześcijański Kongres Społeczny. Jak chwalą się organizatorzy, "podpisy udało się zgromadzić w krótkim czasie, mimo obostrzeń i konieczności prowadzenia zbiórki w warunkach reżimu sanitarnego".

Zdaniem Ordo Iuris, konwencję Stambulską należy wypowiedzieć ponieważ "opiera się o założenia ideologii gender", promuje "niestereotypowe role płciowe", posługuje się pojęciem "płci społeczno-kulturowej", które może prowadzić do "negacji konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny" oraz - rzekomo - wzywa polskie władze do "wykorzenienia" zwyczajów opartych o "stereotypowy model roli kobiet i mężczyzn".

Zamiast konwencji antyprzemocowej, autorzy projektu ustawy proponują wprowadzenie tzw. "międzynarodowej Konwencji o prawach rodziny", która ma potwierdzić rolę tradycyjnego modelu rodziny w Polsce oraz zagwarantować mu ochronę organów władzy publicznej, łącznie z prawami rodziców do "wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami".

Koalicja Obywatelska przeciw projektowi Ordo Iuris

- Koalicja Obywatelska zgłosi wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Konwencja Stambulska jest dokumentem, który daje narzędzia do walki z przemocą domową i mówi jasno, że jej przyczyną jest nierówność strukturalna płci oraz negatywne stereotypy. To również potrzeba zmiany rozumowania odnośnie ról społecznych kobiety i mężczyzny. Przemoc ma płeć. Jej ofiarami najczęściej są kobiety, a sprawcami mężczyźni. Wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej byłoby jasnym sygnałem nieprzejmowania się tym problemem, a zamiast tego zwróceniem się ku fundamentalistycznym wartościom prezentowanym przez Ordo Iuris - mówi WP Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Jak dodaje, to niepokojące, że rząd, prezydent czy premier działają się w podobnym kierunku, "zamiast ścigać przestępców oraz tworzyć mechanizmy zachęcające kobiety do zgłaszania przemocy, również na tle seksualnym".

PiS każe czekać na stanowisko, Lewica odrzuci "Tak dla rodziny, nie dla gender"

O zdanie zapytaliśmy również przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. - Nie chcę teraz wyprzedzać stanowiska Klubu Parlamentarnego, które zostanie odczytane po 18:30 przez poseł Violettę Porowską. Wyjaśnimy w nim dokładnie, jak odnosimy się do projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender", zarówno od strony prawnej jak i merytorycznej. Nasze stanowisko będzie jednoznaczne - stwierdza rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, projekt najprawdopodobniej trafi do sejmowej komisji, gdzie będzie szczegółowo analizowany.

Podobnego zdania jak Koalicja Obywatelska jest również Klub Parlamentarny Lewicy. - Oczywiście zagłosujemy za odrzuceniem projektu. Konwencja antyprzemocowa w opowieści skrajnej prawicy to zło wcielone. A przecież to dokument, który wskazuje, jak państwo powinno przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, której w 90% przypadków padają kobiety. Prawica takimi projektami próbuje straszyć, wmówić wyborcom, że polskiej rodzinie zagraża gender, unia europejska, konwencja antyprzemocowa. Robi z gender potwora, który czai się na polskie rodziny, a przecież to prostu termin naukowy. Oznacza płeć kulturową, czyli zachowania i normy przypisywane kobietom i mężczyznom - mówi WP Daria Gosek-Popiołek, posłanka partii Razem.