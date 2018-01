Bistrobot - maszyna polskich studentów, która może podbić świat

Pierogi ruskie, burito z mięsem, wołowina po syczuańsku oraz sajgonki. Smacznie, niedrogo, a przed wszystkim szybko. Studenci i absolwenci Politechniki Wrocławskiej opracowali jedyny w swoim rodzaju automat wydający gorące jedzenie. Bistrobot może zrobić furorę na rynku, bo przygotowuje posiłki ze świeżych składników.

Studenci Politechniki Wrocławskiej najwidoczniej pozazdrościli pomysłu kolegom ze stolicy. Bo to na Politechnice Warszawskiej powstał automat sprzedający kebaby . - Od momentu premiery maszyna jest tak oblegana, że praktycznie nie ma spokoju. Testy utwierdziły nas w przekonaniu, że to może być początek świetnego biznesu - mówił WP Szymon Skrzypiec, koordynator projektu Kebs&Go.

Bistrobot na miarę naszych możliwości

Ale teraz powstało coś znacznie zdrowszego. W holu budynku D-1 Politechniki Wrocławskiej stanął właśnie pierwszy Bistrobot. To dzieło firmy Food Robotics założonej przez studentów i absolwentów uczelni. Ta prototypowa jeszcze maszyna przygotowuje gorące posiłki w czasie zaledwie 3-4 minut. Koszt? 10-15 złotych.

- Najnowsze badania wskazują, że Polacy coraz częściej jedzą poza domem, bo jest to dla nich wygodniejsze i pozwala zaoszczędzić czas. Coraz większą uwagę zwracamy też na skład potraw. Nasz pomysł łączy wszystkie te trzy elementy, a więc zdrową żywność, wygodę i oszczędność czasu. Dostajemy danie restauracyjne, które nie ma żadnych konserwantów czy ulepszaczy i jest przygotowywane ze świeżych składników - wyjaśnia Wojciech Jopek, koordynator projektu.

Jak to możliwe, że dania są przyrządzane tak szybko i w dodatku są zdrowe? To zasługa Łukasza Bularza, szefa kuchni krakowskiej firmy Meating Point, oraz tzw. "szokowanego mrożenia". Do momentu ich wyboru w automacie utrzymywane w temperaturze -20 stopni Celsjusza. Gdy klient zdecyduje się kupić któryś z produktów, Bistrobot podgrzewa posiłek w specjalnej komorze grzewczej.