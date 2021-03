Biskupi zachęcają do wizyt w kościele. Ekspert komentuje

Po spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego rząd zdecydował o wprowadzeniu lockdownu w całej Polsce. Od 20 marca obostrzenia obowiązujące dotychczas w województwach: mazowieckim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim zostały rozszerzone na cały kraj. Oznacza to m.in. zamknięcie galerii handlowych, obiektów sportowych, kin czy teatrów.

"Koronawirus nie zna religii"

- Moim zdaniem wprowadzenie takich wyjątków nie służy w żaden sposób opanowywaniu epidemii. Nieco ponad pół roku temu byliśmy świadkami podobnych działań, jakoby koronawirus nie zakażał w kościołach i szkołach. Okazuje się, że nie jest to prawda. Koronawirusowi jest wszystko jedno, gdzie zakaża, nie ma poglądów politycznych, wirus nie zna religii – mówi dr Tomasz Dzieciątkowski.

Biskupi zachęcają wiernych do wizyt w kościołach

W sobotę Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się za pośrednictwem Twittera do wiernych w sprawie uczestnictwa w niedzielnych mszach. " Biskupi zachęcają wiernych , by z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pandemii uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i korzystać z sakramentu pokuty" – czytamy w komunikacie.

- Jeśli będziemy ułatwiali koronawirusowi zadanie, czyli gromadzili się bez odpowiednich zabezpieczeń, to niestety możemy obserwować zwiększoną liczbę zakażeń. Z dnia na dzień może być ich coraz więcej. Nawoływanie do wizyt w kościołach absolutnie nie służy zdrowiu publicznemu – komentuje Dzieciątkowski.

Niedzielski zapowiada kontrole

- Jeżeli chodzi o kwestię kościołów, to tutaj mamy te same normatywy, te same standardy, które dotyczą również sklepów, które cały czas są otwarte – powiedział podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski.