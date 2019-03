Biskupi napisali list. Apelują do Polaków o jedność i potępiają gender

Konferencja Episkopatu Polski wystosowała list społeczny. Apelują w nim do polskiego społeczeństwa o solidarność i dialog. Odnieśli się również do ideologii gender, którą nazwali "hałaśliwą" i "podważającą rolę rodziny".

Hierarchowie Kościoła proszą, by komunikacja, zarówno w świecie realnym, jak i w cyfrowym była "szczera, otwarta, odpowiedzialna i szanująca innych”. Nawiązują także do polityki. Apelują, by partyjne programy "nie przekształciły się w oderwane od rzeczywistości ideologie, które prowadzą do społecznych konfliktów". Jako jeden z przykładów podają gender.