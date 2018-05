Biskup Tadeusz Pieronek o postulatach protestujących. Lepiej wiedzą na co wydać 500 zł

- Trzymajcie się do końca. To się wam należy. Wy macie prawo do tych pieniędzy. Tamci (ministrowie – przyp. red.) nie mieli prawa i dlatego teraz zwracają pieniądze – zwrócił się do protestujących w Sejmie biskup Tadeusz Pieronek.

Bp. Tadeusz Pieronek ocenił, że Kościół powinien szukać rozwiązania ws. protetsu (WP.PL)

Duchowny odniósł się do trwającego w Sejmie protestu osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Biskup w "Kropce nad I" w TVN24, że rodzice lepiej wiedzą czy powinni opuścić budynek parlamentu, czy nie.

- Te pieniądze się im należą, bo ci rodzice wiedzą, jak nimi zarządzać. Nie potrzebują różnych dodatków, które mogą okazać się im nieprzydatne – mówił o postulacie wypłacanych w gotówce 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. – Rodzice domagają się gotówki, bo bez tego nie opłacą potrzeb swoich dorosłych dzieci. Nie wszystkim trzeba wysyłać pampersy – dodał.

Bp Tadeusz Pieronek stwierdził, że Kościół powinien zaangażować się w zakończenie protestu. - Kościół, który domaga się rodzenia dzieci z wadami genetycznymi, powinien szukać możliwość instytucjonalnych, w których te dzieci mogłyby otrzymać pomoc. Całe społeczeństwo powinno czuć potrzebę wsparcia tych ludzi – mówił.

Duchowny przyznał w TVN24, że nie rozumie, dlaczego rząd nie chce spełnić postulatu protestujących. – Przecież mówiło się o nadwyżce budżetowej. Albo ktoś kłamie, albo gromadzi pieniądze na kampanie wyborczą, a nie na to żeby zaspokoić potrzeby społeczne – stwierdził.

Rządzący nie posłuchaliby Kościoła

Bp. Tadeusz Pieronek pytany o ekshumację Arkadiusza Rybickiego stwierdził, że było to działanie polityczne, które ma wykazać obecność materiałów wybuchowych na pokładzie Tupolewa.

- Nie sądzę, żeby głos Kościoła miał wpływ na decyzje o ekshumacjach – mówił. - Nie słyszałem, aby ktoś z Kościoła je pochwalał – dodał.