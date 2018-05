Protestujący w Sejmie straszą premiera. "Będzie musiał przenieść szczyt NATO"

Iwona Hartwich ma nadzieję, że Mateusz Morawiecki spotka się z rodzicami osób niepełnosprawnych przed zbliżającym się szczytem NATO. - Inaczej rząd będzie musiał przenieść spotkanie, bo my nie zamierzamy się poddawać - zapowiada.

- Rząd nie próbuje z nami rozmawiać, to my wyszliśmy z trzecim kompromisem. Do tej pory nie ma odzewu, a mija od niego już ponad tydzień. Liczmy na to, że przyjdzie do nas premier Morawiecki i powie niepełnosprawnym, że dostaną tą drobną pomoc w wysokości 500 złotych - mówi w rozmowie z Onetem Iwona Hartwich.