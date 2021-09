Biskup Edward Janiak nie żyje

Odwołany ordynariusz diecezji kaliskiej w liście rozesłanym do innych biskupów stanowczo zaprzeczał oskarżeniom. Uważał, że doszło do "ataku na jego osobę". Wcześniej prosił o modlitwę, bo "jest ofiarą medialnej nagonki". Oskarżenia w stosunku do swojej osoby nazwał "uderzeniem w biskupów".