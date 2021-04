Biskup Dzięga dostał nagrodę KUL. Ojciec Gużyński nie krył zażenowania

Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze nagrodę za "szerzenie zasad katolickich". Tymczasem w Watykanie trwa ws. duchownego postępowanie wyjaśniające, dotyczące jego roli w skandalu pedofilskim ze zmarłym księdzem Andrzej Dymerem w roli głównej. Gość programu WP "Newsroom", dominikanin o. Paweł Gużyński nie ukrywa, że zachowanie KUL jest bulwersujące. - Pod każdym możliwym względem fakt, że ktoś wpada na pomysł, by w takich okolicznościach, z jakimi mamy do czynienia, przyznawać arcybiskupowi Dziędze nagrodę znaczy, że mamy do czynienia (…) z ludźmi, których dotknęła jakaś pomroczność jasna – powiedział. – Idą już na totalny rympał – dodał. O. Gużyński przyznał, że z trudem przychodzi mu komentowanie podobnych "idiotyzmów”.

