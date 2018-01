Bilans dnia. Sprawdź, co wydarzyło się we wtorek

Kolejny kłopoty polskiego rządu na forum europejskim, szokujące ustalenia śledczych ws. głośnego wypadku w Tryńczy, zarzuty dla neonazistów nagranych ukrytą kamerą, nowa przewodnicząca KRS i areszt po makabrycznym wypadku w Świdniku. Sprawdź, co wydarzyło się 23 stycznia 2018 r.

1. KE pozwie Polskę za niewdrożenie praw autorskich. Kraje unii zostały zobowiązane do wdrożenia przepisów z 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Polska jest jednym z kilku krajów, które tego nie zrobiły. Termin upłynął w kwietniu 2016 r.

2. Tragedia w Tryńczy. Są wyniki badań krwi. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przekazał wyniki badań krwi ofiar tragicznego wypadku w Tryńczy prokuraturze. Wynika z nich, że obaj młodzi mężczyźni byli w chwili wypadku pijani. Daewoo tico, którym podróżowało pięć młodych osób - w tym trzy poszukiwane nastolatki) wpadł do rzeki 25 grudnia.

5. Areszt po makabrycznym wypadku w Świdniku. Kierowca, który autem potrącił rodzinę z dzieckiem, trafi na 3 miesiące do aresztu - taką decyzję podjął sąd. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzieleniem pomocy. Przyznał się do winy. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.