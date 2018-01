Makabryczny wypadek w Świdniku. Sąd podjął decyzję w sprawie kierowcy

Kierowca, który autem potrącił rodzinę z dzieckiem, trafi na 3 miesiące do aresztu - taką decyzję podjął sąd. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzieleniem pomocy. Przyznał się do winy. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

O tymczasowe aresztowanie wnioskował prokurator

21-letni kierowca usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 i 178 Kodeksu karnego. Przyznał się, że był tak pijany, że nie pamięta wypadku.

Komunikat w sprawie wydała tez Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu. Osobie zatrzymanej postawiono zarzut utrudniania postępowania karne w sprawie wypadku w Świdniku. Według prokuratury "w trakcie przesłuchania w charakterze świadka zataił informacje dotyczące pojazdów użytkowanych przez sprawcę wypadku oraz okoliczności powstania uszkodzeń na samochodzie osobowym marki Skoda, którym spowodowano wypadek".

Jak dodała prokuratura, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Druga osoba została we wtorek zwolniona. Nie postawiono jej zarzutów. Zostanie przesłuchana tylko w charakterze świadka.

- To był impuls, nie potrafił logicznie wyjaśnić, dlaczego wsiadł do samochodu - powiedział prokurator Leszek Karp. - Miała miejsce impreza towarzyska z udziałem sprawcy i ofiar. Po jej zakończeniu rodzina wracała do domu. Sprawca, który jechał ze stacji benzynowej, nie skręcił na łuku drogi i wjechał na chodnik. Potrącił ich z dużym impetem, cała trójka znalazła się za ogrodzeniem z siatki i tujami - dodał.

Tuż po zdarzeniu na miejscu pojawił się 17-letni brat sprawcy. Nieoficjalnie wiadomo, że nastolatek wracał do domu z innej imprezy. Gdy zobaczył, co się stało, pomógł bratu wyciągnąć z rowu samochód i go ukryć. Okazuje się, że w ukrywaniu prawdy braciom pomagała także ich matka. Kobieta została zatrzymana, niewykluczone, że usłyszy zarzuty.

Wypadek w Świdniku. Zginęła rodzina z dzieckiem

Dramat rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Świdnik w powiecie nowosądeckim. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku o godzinie 22:50. Zadzwonił przejeżdżający przez miejscowość kierowca. Początkowo funkcjonariusze sądzili, że w zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. Ale już na miejscu okazało się, że poszkodowanych jest więcej.