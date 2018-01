Tragiczny wypadek w Świdniku. 21-latek przyznał się do winy, usłyszał zarzuty

Kierowca, który autem potrącił rodzinę z dzieckiem, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzieleniem pomocy. Przyznał się do winy. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że 21-latek jest znajomym ofiar, ale był tak pijany, że w ogóle nie pamięta wypadku.

- To był impuls, nie potrafił logicznie wyjaśnić, dlaczego wsiadł do samochodu - przekazał prokurator Leszek Karp. - Jeśli chodzi o przebieg zdarzenia, to miała miejsce impreza towarzyska z udziałem sprawcy i ofiar. Po jej zakończeniu osoby, które zostały potrącone, szły do domu i wówczas sprawca, który wracał ze stacji benzynowej w miejscu, w którym zaczynał się łuk, nie skręcił. Wjechał na chodnik. Potrącił ich z dużym impetem, cała trójka znalazła się za ogrodzeniem z siatki i tujami - dodał. Prokurator wyjaśnił, że 21-latek jest mieszkańcem Świdnika.

Tuż po zdarzeniu na miejscu pojawił się 17-letni brat sprawcy. Nieoficjalnie wiadomo, że nastolatek wracał do domu z innej imprezy. Gdy zobaczył, co się stało, pomógł bratu wyciągnąć z rowu samochód i go ukryć. - Na potwierdzenie infromacj czekamy do jutra do rozpoznania sprawy - poinformował WP, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Leszek Karp.