Bilans dnia. Sprawdź, co działo się w środę

Zawiadomienie do CBA w sprawie fundacji „Lux Veritatis” o. Tadeusza Rydzyka, tłumaczenie MON dotyczące renty Marii Kiszczak oraz ciąg dalszy sporu na linii Polska-Izrael. Sprawdź, co wydarzyło się 31 stycznia 2018 r.

1 Adam Szłapka z Nowoczesnej złożył zawiadomienie do CBA w sprawie fundacji „Lux Veritatis” o. Tadeusza Rydzyka, właściciela Radia Maryja. Chodzi o 12 mln zł dotacji, które redemptorysta dostał na położenie rur, dzięki którym popłynie ciepło do mieszkańców Torunia. To kolejny etap słynnej, ciągnącej się od ponad 10 lat sprawy źródeł termalnych, w które inwestuje fundacja Lex Veritatis, należąca do duchownego-redaktora.