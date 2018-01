Bilans dnia. Sprawdź, co działo się w środę

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki na Forum Ekonomicznym w Davos, odprawy dla funkcjonariuszy BOR, losowanie Ligi Narodów, szczegóły zabójstwa w Lubinie oraz zapowiedź podpisania ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Sprawdź, co wydarzyło się 24 stycznia 2018 r.

2 Funkcjonariusze BOR otrzymali 377 mln zł . Podpisano 1296 umów na wypłatę ekwiwalentu , w zamian za rezygnację ze służbowego mieszkania. To efekt decyzji podjętej w zeszłym roku przez rząd Beaty Szydło. - Ludzie walczyli o te pieniądze - mówią borowcy w rozmowie z Wirtualną Polską. W lutym Biuro Ochrony Rządu ma zostać zastąpione przez Służbę Ochrony Państwa.

3 Polska poznała rywali w Lidze Narodów. Losowanie grup do pierwszej edycji rozgrywek odbyło się w Lozannie. Biało-czerwoni zmierzą się z Włochami oraz Portugalią. Pojedynek z ekipą Cristiano Ronaldo będzie okazją do rewanżu, za porażkę w Mistrzostwach Europy we Francji. W rozgrywkach weźmie udział 55 państw, podzielonych na cztery ligi.