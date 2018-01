Funkcjonariuszom BOR wypłacono 377 mln zł. "Dochodziło do dantejskich scen”

Atakowany przez PiS były wiceszef Biura Ochrony Rządu Paweł Bielawny dostał ok pół miliona złotych w formie odszkodowania za utratę mieszkania służbowego – dowiedziała się Wirtualna Polska. BOR wyjaśnia, że niemal 1300 funkcjonariuszom wypłacono w sumie 377 mln zł. - Ludzie walczyli o te pieniądze. Zawarto kilkanaście małżeństw. Wysokość wypłaty zależy od liczebności rodziny – mówią nam borowcy.

Wypłata tych środków wynika z ustawy o BOR gwarantującej funkcjonariuszom mieszkania służbowe i była przez lata odwlekana. Decyzję podjął w zeszłym roku rząd Beaty Szydło w związku z planem zastąpienia BOR-u przez Służbę Ochrony Państwa, do czego ma dojść w lutym. Przyjęta przez Sejm ustawa o SOP zakłada spłatę zobowiązań BOR w ciągu 10 lat.

Średnia wypłata dla funkcjonariusza wyniosła 290 tys. zł. Według naszych informacji wśród tych, którzy otrzymali najwięcej, był Paweł Bielawny - miał dostać ok pół miliona zł. Bielawny był wiceszefem Biura w 2010 roku, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej i nieraz był atakowany przez polityków PiS. Przed rokiem został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w Katyniu.

"Opłaca się żenić z panną z dwójką dzieci"

Oficer BOR: - Dochodziło do dantejskich scen, bo ludzie walczyli o te pieniądze. Wszyscy chcieli się dostać na listę. W zeszłym roku w BOR zawarto kilkanaście małżeństw. Wysokość wypłaty zależy od liczebności rodziny. Dlatego opłaca się żenić z panną z dwójką dzieci.

Najważniejsi borowcy zarabiają ok 3 tys. zł

Nie wszyscy w BOR są jednak przekonani, że to było dobre posunięcie. Zwracają uwagę, że wstrzymywanie z wypłatą ogromnych środków przez poprzednie rządy miało uzasadnienie, bo znaczna część tych środków trafi do emerytowanych funkcjonariuszy, co nie wzmocni Biura.