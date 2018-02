Bilans dnia. Sprawdź co działo się w sobotę

Syryjscy rebelianci zestrzelili rosyjski samolot szturmowy Su-25. We Włoszech doszło do ataku nacjonalisty, który strzelał do imigrantów w mieście.

Sprawdź, co się wydarzyło 3 lutego 2018 roku.



Włoski nacjonalista zranił co najmniej 6 osób (PAP/EPA)

Syryjscy rebelianci zestrzelili rosyjski samolot szturmowy Su-25. Pilot katapultował się, ale później został zabity. To pierwszy rosyjski samolot zestrzelony przez rebeliantów w Syrii. Zdarzenie miało miejsce w północno - zachodniej części kraju.

Włoski nacjonalista strzelał do imigrantów w mieście Macerata we wschodnich Włoszech. Zamachowiec ranił przynajmniej 6 osób. Media wiążą atak z zamordowaniem młodej Włoszki przez Nigeryjczyka. Prawicowi politycy wykorzystują sytuację w Macerata w kampanii przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Dawid Kubacki zajął 3. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Willingen. Tuż za nim, na 4. pozycji, sklasyfikowany został Kamil Stoch, lider na półmetku. Wygrał Norweg Daniel Andre Tande, który objął również prowadzenie w Willingen Five.

Lekarz Elisabeth Revol wypowiedział się dla WP SportoweFakty: Mamy wielką nadzieję, że uda się uratować jej palce i stopę.