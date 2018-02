Bilans dnia. Sprawdź, co działo się w piątek

W piątek doszło do katastrofy lotniczej we Francji, zderzyły się dwa wojskowe helikoptery. Z kolei premier Morawiecki zorganizował w Markowej spotkanie z zagranicznymi dziennikarzami ws. ustawy o IPN. Sprawdź, co wydarzyło się 2 lutego 2018 r.

Spotkanie z premierem w Markowej (PAP, Fot: Paweł Supernak)

W piątek szef rządu Mateusz Morawiecki spotkał się z zagranicznymi dziennikarzami w Markowej. Premier tłumaczył międzynarodowym mediom polską perspektywę historyczną po kontrowersjach związanych z ustawą o IPN. - Wybór chwili, w której została opublikowana ta ustawa, był niewłaściwy – przyznał Morawiecki.

Élisabeth Revol udzieliła agencji AFP. pierwszego wywiadu po akcji ratunkowej w Nanga Parbat. Opublikowaliśmy całość rozmowy. Francuzka od trzech dni przebywa w klinice w Sallanches. Leczy odmrożenia palców u rąk i stopy.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, zabrał głos w sprawie kryzysu dyplomatycznego na linii Polska-Izrael. - Nie można popadać w panikę - powiedział w piątek. Jednocześnie dodał, że nie można patrzeć na to bezczynnie. - Prawda nie obroni się sama - zaznaczył Kaczyński.

Nowotwory zabijają Polaków. Każdego roku znika 100-tysięczne miasto, gospodarka traci miliardy. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. "Skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej" - alarmuje NIK.