Zderzenie śmigłowców we Francji. Co najmniej pięć osób nie żyje

Wojskowe helikoptery zderzyły się w locie nieopodal jeziora Cacres w Prowansji. Zginęło co najmniej pięć osób, los szóstej jest nieznany.

W piątek rano dwa helikoptery należące do wojskowej szkoły lotniczej zderzyły się podczas lotu. Do zdarzenia doszło w południowej Francji, w regionie Var. Załogi obu maszyn miały liczyć po trzy osoby - wiadomo, że pięć zginęło - ciała szóstej szuka specjalna ekipa żandarmerii, choć niektóre źródła podają, że łącznie w powietrzu znalazło się tylko pięć osób.

Do tej pory przyczyny tragedii nie są znane. Doszło do niej w połowie drogi między Marsylią i Niceą, ok. 50 kilometrów od znanego kurortu Saint-Tropez. To z tych miejscowości ściągnięto ekipę poszukiwawczą.