Biją na alarm w niemieckich szkołach. "Napięta sytuacja"

Ochroniarze już zaczęli pełnić swoje obowiązki w gimnazjum położonym przy Sonnenallee w dzielnicy Neukoelln, gdzie w ostatnich dniach doszło do najbardziej intensywnych zamieszek o podłożu antyizraelskim. Właśnie w tej szkole doszło do konfliktu związanej z wywieszeniem palestyńskiej flagi. 15-letni uczeń zaatakował nauczyciela, kopiąc go brutalnie i przewracając.