Będzie przełom? Nagły komunikat Hamasu. Są pierwsze uwolnienia

W niedzielę papież Franciszek i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwali Hamas do uwolnienia wszystkich zakładników uprowadzonych z Izraela. Katarscy dyplomaci, cytowani przez izraelskie media, powiadomili, że władze w Dausze podjęły wysiłki, by skłonić liderów Hamasu do wypuszczenia z niewoli przynajmniej kobiet, dzieci i osób w podeszłym wieku.