Bieszczady. Rośnie zagrożenie lawinowe

W górnych partiach Bieszczad obowiązuje pierwszy w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Leży tam średnio ok. 60 cm śniegu. Warunki w górach utrudnia wiatr.

10 stopni poniżej zera wskazywały w poniedziałek rano termometry na Połoninie Wetlińskiej. Wiatr wiał w tym miejscu z prędkością 40 km/h. Widoczność była ograniczona do 50 metrów. Niektóre szlaki górskie są nieprzetarte.

Zimno jest również w położonych niżej miejscowościach. Temperatura w Ustrzykach Górnych i Cisnej wahała się od -8 do -10 st. C. Średnia pokrywa śnieżna w dolinach wynosi 24-28 cm, ale jej grubość miejscami sięga nawet 80 cm. Silny wiatr sprawia jednak, że temperatura odczuwalna jest niższa, niż pokazują to termometry.