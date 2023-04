Bierzmowanie 2023. Ile pieniędzy włożyć do koperty?

Ile pieniędzy na bierzmowanie? To zależy

Tradycja wręczania prezentów młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania, nie jest w Polsce bardzo rozpowszechniona. Uroczystość ta najczęściej nie jest także świętowana w większym gronie - w przeciwieństwie do chrzcin i Pierwszej Komunii Świętej. Ze względu na brak utartych zwyczajów, wiele osób, które zostały zaproszone na wydarzenie w roli świadka lub gościa zastanawia się, czy koperta z pieniędzmi jest dobrym pomysłem na prezent na bierzmowanie oraz jaką kwotę do niej włożyć.