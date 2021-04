Bielsko-Biała. Zabrakło szczepionek. Masowy punt szczepień później

Samorządowe punkty szczepień - przygotowywane we współpracy z wojewodą śląskim - miały zostać zorganizowane do 18 kwietnia i od następnego dnia rozpocząć szczepienia. Obecnie zapowiedzi mówią o przełomie kwietnia i maja jako o dacie ich uruchomienia. Nie wiadomo też, czy wszystkie zgłoszone przez samorządy punkty zostaną zakwalifikowane do takich działań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W tej m.in. sprawie w najbliższy poniedziałek z inicjatywy wojewody odbędzie się spotkanie z samorządowcami.