Szczepienia w Rzeszowie. Ujawniamy korespondencję z poleceniem dotyczącym strzykawek

Przedstawiamy korespondencję potwierdzającą wydanie przez prezesa Mazura polecenia dotyczącego strzykawek. Informacja pochodzi z komunikatora WhatsApp, przez który porozumiewa się z pracownikami szef centrum medycznego. Do rozmowy doszło 28 marca. WP musi chronić swojego informatora, więc nie może podać więcej szczegółów korespondencji. Nasz informator zapewnia, że nie jest to jedyny przykład poleceń wydawanych przez prezesa Mazura przy pomocy komunikatora.

W ujawnionej korespondencji Stanisław Mazur zarządził wielokrotne używanie małych strzykawek do tego samego rodzaju szczepionki. Zaznaczył jednak, aby wymieniać igły, których zapas był wystarczający.

Mazur dodatkowo napisał, aby nie "aspirować przy szczepieniu igłami nr 5 czy 6, bo taką igłą nie jest się w stanie naciągnąć krwi". Szef centrum medycznego stwierdził, że szczepionka przeciw COVID-19, nawet podana do krwiobiegu, nie powinna wywoływać niczego gwałtownego.

Szef Centrum Medycznego Medyk w rozmowie z WP zapewnił, że swoje polecenie szybko odwołał. "Strzykawki szybko dostaliśmy i zarządzenie nie weszło w życie, po prostu pożyczyliśmy te strzykawki. To był taki stan nadzwyczajny. Nie jestem w stanie przewidzieć, ilu będzie pacjentów" – mówił WP Stanisław Mazur.

Do czasu publikacji pierwszego materiału WP nie otrzymała od Dyrektora do spraw Medycznych i Naczelnej Pielęgniarki Centrum Medycznego Medyk odpowiedzi na pytania, czy polecenie dyr. Mazura nie łamało praktyki i zaleceń dotyczących szczepień, jakiego rzędu braki w strzykawkach występowały, przez ile dni obowiązywało to polecenie i ile szczepień wykonano w ten sposób. W czasie wcześniejszej rozmowy telefonicznej dyrektor Mazur nie udzielił wyczerpującej odpowiedzi na te pytania. Nie zanegował też wysłania zarządzenia w sprawie strzykawek. Prezes Mazur zapewniał, że zarządzenie zostało szybko odwołane, a strzykawki pożyczono.