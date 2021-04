Bielsko-Biała. Zabrakło karetki, rannego transportowali strażacy i policjanci

W czwartek około 18.00 dyżurny z bielskiej komendy odebrał zgłoszenie o wypadku na jednej z posesji przy ulicy Barlickiego w Bielsku-Białej. Według zgłoszenia 52-letni mężczyzna, pracując piłą spalinową, bardzo głęboko ranił się w okolicę nadgarstka, doprowadzając niemal do amputacji dłoni. By nie stracił ręki potrzebny był natychmiastowy transport do szpitala.